Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autolack zerkratzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kampstraße / Meckenemstraße;

Tatzeit: zwischen 29.09.2023, 19.30 Uhr, und 01.10.2023, 12.00 Uhr;

Den Lack zweier Autos zerkratzt haben Unbekannte in Bocholt. Zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr, beschädigten Täter einen schwarzen Mercedes der B-Klasse an der Meckenemstraße. In den Lack mehrerer Fahrzeugteile eines weißen Citroens des Typs C5 ritzten Vandalen zwischen Samstag, 19.45 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, tiefe Kratzer, als er an der Kampstraße stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell