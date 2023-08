Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß auf der B65

Bohmte (ots)

Am Freitag gegen 05:25 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Rieste mit seinem Opel Insignia die Mindener Straße (B65) zwischen dem Kreisverkehr Leckermühle und Wehrendorf. Ein 24-jähriger Mann aus Bohmte in einem Audi A4 übersah den von links herannahenden und bevorrechtigten Opel, als er die Bundesstraße aus einer Nebenstraße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, sie kamen in einem Straßengraben nördlich der B65 zum Stillstand. Beide Insassen erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ambulant versorgt, bei Bedarf begeben sich die Männer selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 13.000 Euro geschätzt.

