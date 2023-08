Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Junger Mann bei Alleinunfall leicht verletzt

Badbergen (ots)

Um kurz vor Mitternacht befuhr am Donnerstag ein 21-jähriger Mann aus Ankum die B68 zwischen Badbergen und Bersenbrück. In einer leichten Rechtskurve kam er mit seinem VW Polo nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum sowie einen Leitpfosten und stoppte erst in einem Straßengraben. Nach eigenen Angaben führten plötzlich auftretende gesundheitliche Probleme zum Kontrollverlust und Unfall. Der Ankumer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Polo entstand ein Totalschaden, ein Abschleppunternehmer musste das Fahrzeug aus dem Straßengraben bergen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.200 Euro.

