POL-HA: Hilfsbereiter Senior wird Opfer von Geldwechseltrick

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Fußgängerzone in Hohenlimburg kam es am Montag (07.08.) zu einem Diebstahl. Gegen 12 Uhr wurde ein 90-Jähriger von einem unbekannten Mann angesprochen. Die Person habe gefragt, ob der Senior einen Euro wechseln könne, da er telefonieren wolle. Der hilfsbereite Hagener holte sein Portemonnaie trotz Regenwetter heraus und öffnete dieses, um in seinem Kleingeldfach nachzusehen. Der fremde Mann sei dabei daraufhin ganz dicht zu ihm unter den Regenschirm gekommen. In diesem Zuge entwendete der Mann unbemerkte Geldscheine des 90-Jährigen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Senior bemerkte das fehlende Geld erst, als er in einem Geschäft Ware bezahlen wollte. Der unbekannte Tatverdächtige sei ca. 50 Jahre alt gewesen. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

