POL-HA: Fachabitur Polizei: Jahrgang 2023/2024 begrüßt

Das neue Schuljahr hat begonnen - 51 Schülerinnen und Schüler, die in den Zuständigkeitsbereich der Polizei Hagen fallen, machten sich am Montag (07.08.) auf den Weg in die FH Südwestfalen. Denn am ersten Schultag stand eine ganz besondere Veranstaltung für sie auf dem Lehrplan. Sie beginnen nun mit ihrem Fachabitur bei der Polizei. Der landesweite Schulversuch Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt: Polizeivollzugsdienst ("FOS Polizei") startete ein Jahr zuvor. Der neue Bildungsgang ermöglicht jungen Menschen mit einem mittleren Bildungsabschluss, eine Laufbahn bei der Polizei.

Am Montag (07.08.) begrüßten Vertreterinnen und Vertreter der Polizei Hagen, Bochum, Olpe, Siegen-Wittgenstein, des Märkischen Kreises sowie des Ennepe-Ruhr-Kreise die Schülerinnen und Schüler des 2. FOS-Jahrgangs, die in Begleitung ihrer Familien in die Räumlichkeiten der FH nach Hagen kamen. Auch Vertreter des Klaus-Steilmann-Berufskollegs sowie des Eugen-Schmalenbach-Berufskollegs Halver stimmten die jungen, potentiellen Nachwuchskräfte während der Veranstaltung auf zwei spannende Schuljahre ein.

Während des Fachabis legen die Schülerinnen und Schüler den Grundstein dafür, um sich - vorbehaltlich der Eignung - den Traumberuf Polizistin oder Polizist erfüllen zu können. Nach Erlangen der Fachoberschulreife können sie dann ein Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW beginnen. In Klasse 11 erhalten die Schülerinnen und Schüler zunächst Einblicke in die Arbeit der Polizei. Im ersten Jahr hat die Polizei Hagen bis zu den Sommerferien (Ende 11. Klasse) neun Schützlinge in der eigenen Behörde im Praktikum. Die restlichen potentiellen Nachwuchskräfte sind auf andere Polizeidienststellen im Umkreis nahe ihres Wohnortes verteilt. Die Beamtinnen und Beamten, die den Bereich Aus- und Fortbildung in Hagen betreuen und somit für die Schülerinnen und Schüler zuständig sind, übernehmen viele organisatorische Aufgaben, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Denn das erste Jahr besteht aus einem Mix aus Unterricht am Berufskolleg und Praktikumstagen bei der Polizei. In der Behörde erhalten die Schülerinnen und Schüler unter anderem Einblicke in den Wachdienst, die Arbeit der Kriminalpolizei sowie in die Verwaltung. Zudem hält das Praktikum ein breit gefächertes Angebot weiterer Pflicht- und Wahlpflichtmodule bereit. Der Lehrplan für den Unterricht in der Schule wird mit den Inhalten des späteren Bachelorstudiums abgestimmt. Zur Vorbereitung auf den Polizeidienst werden deshalb unter anderem die Fächer Recht und Staatslehre unterrichtet. Das zweite Jahr absolvieren die Schülerinnen und Schüler vollständig am Berufskolleg, um sich auf die Fachhochschulreifeprüfung vorzubereiten.

Guido Liedke, stellvertretender Behördenleiter der Polizei Hagen war sich mit allen Rednerinnen und Rednern am Montag einig: "Die Polizei braucht - genau wie andere Berufsgruppen - engagierte, junge Nachwuchskräfte. Und jeder junge Mensch, der diesen Beruf ergreift, ist eine absolute Bereicherung. Schön, dass Sie sich für die Polizei und diesen noch so jungen Bildungsgang entschieden haben!". Die Rednerinnen und Redner brachten darüber hinaus zur Sprache, dass die nächsten Wochen und Monaten viele neue und auch eindrucksvolle Momente für die Schülerinnen und Schüler bereithalten werden. Alle betonten, dass dabei eine enge Begleitung durch erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Dienststellen der Polizei erfolgen wird.

Die Polizei Hagen wünscht allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und eine tolle Zeit während des Fachabiturs!

Sie haben Fragen zum Thema FOS Polizei?

Ansprechpartner bei der Polizei Hagen sind der Regierungsbeschäftigte Manuel Zweibäumer und Polizeioberkommissar Kim Frederic Wilhelm. Die beiden sind unter den Rufnummern 02331 - 986 1227 und 02331 - 986 1232 erreichbar. Eine Kontaktaufnahme kann zudem per E-Mail erfolgen an Personalwerbung.hagen@polizei.nrw.de oder über die Adresse SG22FOS.Hagen@polizei.nrw.de .

Weitere Informationen gibt es zudem auf der Internetseite www.genau-mein-fall.de/nextlevel

