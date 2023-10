Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Flüchtigen Autofahrer in Maisfeld gestellt

Gronau-Epe (ots)

Ereignisort: Gronau-Epe, Bundesstraße 54 / Kottiger Hook;

Ereigniszeit: 02.10.2023, zwischen 04.20 Uhr und 04.30 Uhr;

Für einen 35 Jahre alten Schüttorfer endete die Flucht vor der Polizei am Montagmorgen im Gewahrsam. Der Autofahrer sollte gegen 04.20 Uhr von Polizeibeamten auf der Bundesstraße 54 angehalten werden. Die optischen wie auch akustischen Aufforderungen, anzuhalten, missachtete er und fuhr von der Bundesstraße ab. Dabei passierte er eine rote Ampel. Auf dem Kottiger Hook verlor der Flüchtige in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit Bäumen, Zäunen sowie aufgehäuftem Schutt, wobei er sich nach derzeitigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen zuzog. Zu Fuß ging es weiter - durch ein Waldstück und in ein Maisfeld. Mithilfe einer Drohne konnten Polizisten den 35-Jährige aufspüren und schlussendlich festnehmen. Der Rettungsdient brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Mutmaßliches Motiv für die Flucht: Drogenkonsum sowie eine fehlende Fahrerlaubnis. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, darunter auch eine Blutprobe, um den Konsum berauschender Mittel feststellen zu können, wurde der Schüttorfer wieder auf freien Fuß gesetzt. (db)

