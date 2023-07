Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren gleich zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer in Mannheim im innerstädtischen Bereich unterwegs. Ein 21-Jähriger wurde mit 1,2 Promille kontrolliert, ein 20-Jähriger mit 1,1 Promille. Beide Fahrer zeigten deutliche Ausfallerscheinungen und waren nicht mehr fahrtüchtig. Ihnen wurde jeweils auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, beide müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde einbehalten, der 21-Jährige ist bislang nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass es sich bei den sogenannten E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die Alkoholgrenzwerte für Autofahrer gelten. Auch ist bei Verstößen mit den gleichen Konsequenzen, wie z.B. dem Entzug der Fahrerlaubnis, zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell