Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuer statt Grill

Erfurt (ots)

Mit dem Feuer gespielt hat ein 11-jähriger Junge Dienstagnachmittag im Norden Erfurts. Mit seinem gleichaltrigen Freund trieb es ihn bei schönstem Herbstwetter nach draußen. An einem Feldweg hatten sie es sich gemütlich gemacht und bereiteten einen selbstgebauten Grill aus Steinen und einem Gitterrost vor. Das Vorhaben geriet jedoch schon bald in den Hintergrund, als der 11-Jährige damit begonnen hatte, das umliegende trockene Gras in Brand zu setzen. Dies breitete sich am Hang rasch aus. Das Feuer wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht, sodass ein Übergreifen auf ein angrenzendes Waldgebiet verhindert werden konnte. Der Junge wurde durch die Polizei an seine Mutter übergeben. (SE)

