Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Pfefferspray attackiert

Erfurt (ots)

Vor einem Supermarkt im Norden Erfurts wurde Dienstagabend ein Mann angegriffen. Der 38-jährige war mit einem Freund unterwegs gewesen, als sich ihnen eine Gruppe Jugendlicher näherte. Einer von ihnen griff den Mann plötzlich mit einem Pfefferspray an. Der Unbekannte nutzte dieses, um damit seinem Opfer in das Gesicht zu sprühen. Im Anschluss flüchtete die Gruppe. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (SE)

