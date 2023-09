POL-FR: Lörrach: Zur Mittagszeit mit 1,8 Promille auf Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots) - Am Freitag, 01.09.2023, gegen 13.30 Uhr, verursachte ein Fahrzeugbrand auf der Autobahn A 5 in den umliegenden Gemeinden für ein mehrstündiges Verkehrschaos. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Autobahn A 5 in nördliche Richtung, als sie in Höhe der Gemeinde Efringen-Kirchen ihren Pkw nicht ...

mehr