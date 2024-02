Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gasgeruch aus Kanalisation; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Transporter gestohlen; Auseinandersetzung; Seniorin bestohlen; Brand

Reutlingen (ots)

Pfronstetten (RT): Gasgeruch aus Kanalisation

Gasgeruch aus der Kanalisation hat am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Aichstetter Straße auf den Plan gerufen. Gegen 15.30 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der ungewöhnliche Geruch gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit rund 30 Einsatzkräften anrückte, führte in der Folge Messungen durch, bei der sich eine Gaskonzentration bestätigte. Nachdem die Kanalisation gelüftet und gespült worden war ging diese zurück. Aus welchem Grund es zu der Gaskonzentration in der Kanalisation gekommen war, ist nicht bekannt. (rd)

Wannweil (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit dürfte nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend in der Kirchentellinsfurter Straße ereignet hat. Gegen 21.45 Uhr befuhr eine 69-jährige Ford-Lenkerin den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Betzingen. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Durch eine vorsorglich hinzugezogene Rettungswagenbesatzung wurde die 69-Jährige vor Ort untersucht, blieb zum Glück aber unverletzt. Ihr Wagen, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden ist, war nicht mehr fahrbereit. (fs)

Wernau (ES): Einbruch in Schule

In eine Schule in der Adlerstraße ist am Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, drang der Täter wohl durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude ein und suchte im Inneren offenbar nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Köngen (ES): Transporter gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, in der Bahnhofstraße in Köngen einen Fiat Ducato gestohlen. An dem auf einem Parkplatz abgestellten, silberfarbenen Fahrzeug mit auffälliger Firmen-Folierung waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen LP-AO 526 angebracht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wendlingen unter der Telefonnummer 07024/92099-0 entgegen. (mr)

Wolfschlugen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Einbrecher haben in der vergangenen Woche in Wolfschlugen ihr Unwesen getrieben. Zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, gelangte ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Gebäudes in der Jahnstraße und entwendete daraus Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Imbiss eingebrochen

In einen Imbiss in der Bahnhofstraße ist ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und acht Uhr verschaffte sich der Täter offenbar mit der Hilfe eines Werkzeugs über eine Tür Zutritt zum Inneren des Ladens. Darin suchte er nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (rd)

Kirchheim (ES): Auseinandersetzung

Ein 44-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in der Hegelstraße von zwei Männern angegangen und verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war der Mann auf dem Gehweg der Hegelstraße vom Autohof in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei soll er von zwei Männern angesprochen worden sein, die in der Folge auf den Geschädigten einschlugen und ihn traten. Ein Autofahrer, der die Auseinandersetzung beobachtet hatte, kam dem 44-Jährigen zu Hilfe und wählte den Notruf. Daraufhin flüchteten die beiden Angreifer. Der Geschädigte erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Ein 39 Jahre alter, stark alkoholisierter Tatverdächtiger konnte in der Nähe angetroffen werden. Eine eingeleitete Fahndung nach seinem mutmaßlichen Begleiter verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Zu schnell unterwegs

Zwei Leichtverletzte und ein vermutlich schrottreifer Audi A6 sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 24-Jähriger am frühen Montagmorgen auf der Straße Ebenhalde verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 0.30 Uhr mit seinem Audi auf der Ebenhalde abwärts in Richtung K 6914 unterwegs. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte er seine Geschwindigkeit nicht dem kurvigen Fahrbahnverlauf angepasst und war so schnell unterwegs, dass ihm in einer Kurve das Heck seines Wagens ausbrach. Beim Versuch gegenzulenken kam sein Audi ins Schleudern, knallte zunächst gegen den Randstein auf der Gegenfahrspur und wurde um 180 Grad gedreht, bevor er im angrenzenden, abschüssigen Waldstück gegen mehrere Bäume krachte, an denen das Auto zum Stehen kam. Er und seine 26 Jahre alte Beifahrerin wurden zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von knapp 3.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Flurschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro beziffern. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Seniorin bestohlen (Warnhinweis)

Eine Seniorin ist am Samstagnachmittag von einem Trickdieb bestohlen worden. Gegen 15 Uhr betrat der Kriminelle unter dem Vorwand, den Stromzähler ablesen zu wollen, die Wohnung der Frau. Nachdem er sich kurz im Keller des Gebäudes aufgehalten hatte, verlangte der Unbekannte für die vermeintliche Tätigkeit 90 Euro, worauf er von der Bewohnerin 100 Euro ausgehändigt bekam. Während sich die Seniorin in die Küche begab, um den Betrag eventuell doch passend begleichen zu können, entwendete der Kriminelle unbemerkt aus einem anderen Raum mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend gaukelte der Täter der Frau vor, das Haus verlassen zu müssen, um nach Wechselgeld zu suchen. Dabei flüchtete er jedoch in unbekannte Richtung.

Die Polizei rät:

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige zu Rate - Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei

Weitere Informationen finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ (mr)

Schömberg (ZAK): Waschmaschine in Brand geraten

Zu einem Brand im Keller eines Wohngebäudes in der Rottweiler Straße sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag ausgerückt. Ein Bewohner bemerkte kurz nach 16 Uhr eine Rauchentwicklung im Untergeschoss und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zehn Fahrzeugen, 50 Feuerwehrleuten sowie einem Drehleiterfahrzeug an und löschte eine Waschmaschine, die offenbar infolge eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Verletzt wurde niemand. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort gekommen. Durch die Flammen wurden neben der brennenden Waschmaschine noch zwei danebenstehende Geräte beschädigt. Zudem kam es zu einer Rußablagerung an den Kellerwänden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell