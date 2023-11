Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsverstoß führte zu Drogenfund

Hückeswagen (ots)

Die Falschfahrt in einer Einbahnstraße war für eine Polizeistreife der Grund, in der Nacht zu Dienstag (21. November), ein Auto auf der Islandstraße anzuhalten. Dabei fanden die Polizisten eine größere Menge an Betäubungsmitteln in dem Wagen.

Gegen 01.00 Uhr hatten die Beamten den Wagen in Höhe des dortigen Tedi-Marktes angehalten. Bei dem Fahrer, einem 21-Jährigen aus Radevormwald, schlug ein Drogentest an, weshalb die Polizisten eine Blutprobenentnahme veranlassten. Im Fahrzeug, in dem noch ein 30-jähriger Radevormwalder als Beifahrer saß, fand die Polizei zudem eine größere Menge an Betäubungsmitteln, darunter etwa ein Kilogramm Cannabis. Die Polizei nahm daraufhin beide Verdächtige vorläufig fest und durchsuchte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft deren Wohnungen. In beiden Wohnungen konnte die Polizei weitere Betäubungsmittel sowie in einer Wohnung mehrere Hanfpflanzen sicherstellen. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen beide Verdächtige wieder auf freien Fuß.

