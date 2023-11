POL-GM: Damit der Black Friday nicht zum schwarzen Freitag wird

Engelskirchen (ots) - Einen Minibagger der Marke Hitachi haben Unbekannte am Wochenende an der Leppestraße gestohlen. Der Minibagger war gegen 15 Uhr am Freitag (17. November) von Arbeitern an einer Baustelle im Bereich des Ortseinganges abgestellt worden. Gegen 10 Uhr am Sonntag stellten Berechtigte den Diebstahl des Baggers fest, an dem ein etwa 1,20 Meter breiter Tieflöffel angebracht war. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der ...

mehr