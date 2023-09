Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahndungserfolg für die Polizei

Minden (ots)

Nach den beiden Raubstraftaten in der Sparkassenfiliale in Minden-Kutenhausen (wir berichteten) kann die Polizei einen Fahndungserfolg vermelden.

Intensive Ermittlungen führten auf die Spur eines 57-jährigen Mannes aus dem Raum Petershagen. Der konnte am Freitag von Kräften der hiesigen Polizei an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Daraufhin wurde er auf die Polizeiwache nach Minden gebracht.

Diese konnte der mutmaßliche Täter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung in zwei Fällen eingeleitet.

Beide Taten hatten sich in der Geschäftsstelle der Sparkasse in der Graßhoffstraße abgespielt. Am 23. August hatte der bis dahin unbekannte Täter zunächst von einer 70-jährigen Frau die Abhebung von Geld verlangt und dieses letztlich erbeutet. Keine Woche später, am 28. August, wurde eine andere Kundin (59) vor dem Geldautomaten überwältigt, bevor das bereits abgehobene Geld aus dem Ausgabegerät entwendet wurde.

