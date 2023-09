Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann wehrt Kriminellen mit Kaffee ab

Espelkamp (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein Mann einen bisher unbekannten Räuber mit einer heißen Ladung Kaffee in die Flucht geschlagen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte sich der 42-Jährige gegen 6.55 Uhr auf dem Gehweg des Baltenwegs befunden, um einen Regenbogen zu fotografieren. Dabei hielt er nicht nur sein Handy, sondern auch eine Geldbörse sowie eine Tasse Kaffee in den Händen, als plötzlich eine unbekannte männliche Person an ihn herantrat und versuchte ihm die genannten Wertgegenstände zu entreißen. Daraufhin schüttete der Mann dem Angreifer als Abwehrreaktion das Getränk ins Gesicht. Der ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete schließlich zu Fuß zur Ostlandstraße in Richtung Stadtmitte. Später meldete der Mann den Fall der Polizei und erstattete Anzeige.

Dabei konnte er den Polizisten mitteilen, dass der Kriminelle von sportlicher Statur gewesen und 175 bis 185 cm groß sei. Zudem habe er einen dunklen Pullover mit über dem Kopf gezogener Kapuze und eine dunkle Jogginghose getragen.

Die Ermittler hoffen bei der Suche nach dem Unbekannten um Zeugenhinweise. Diese werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell