POL-MI: Auto kippt nach Kollision auf die Seite

Minden (ots)

Bei einem Unfall auf der Stiftsallee haben sich am frühen Freitagabend zwei Autofahrer offenbar leichte Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein VW-Fahrer aus Bückeburg gegen 17.55 Uhr die Stiftsallee in Richtung der Innenstadt befahren. Zeitgleich befand sich in gleicher Fahrtrichtung ein 22-Jähriger am Steuer eines Opels in einer Parkbucht am Fahrbahnrand. Als der Hiller seinen Opel in den fließenden Verkehr steuerte, kam es zur Kollision mit dem VW des 55-jährigen Bückeburgers. Dessen Auto kippte in der Folge auf die Seite. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Sie wollten sich später selber in ärztliche Behandlung begeben.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abtransportiert. Zur Unfallaufnahme wurde die Stiftsallee in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

