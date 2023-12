Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Vorfall zwischen Hunden führt zu Bissverletzung +++

Oldenburg

Am heutigen Morgen kam es gegen 10:45 Uhr in der Hans-Fleischer-Straße in Oldenburg-Kreyenbrück zu einem Vorfall zwischen mehreren Hunden, bei dem zwei größere Hunde einen kleineren Hund bissen.

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben schnell, dass zwei nicht angeleinte, größere Hunde, einen kleineren Hund attackierten. Dieser Hund erlitt dabei Bissverletzungen und musste durch die Hundehalterin zum Tierarzt gefahren werden.

Ein Anwohner erkannte die Situation und gab mit einer sogenannten Schreckschusspistole einen Warnknall ab, um so die beiden angreifenden Hunde zu vertreiben. Die beiden größeren Hunde ließen daraufhin von dem kleinen Hund ab und rannten weg.

Beschrieben werden die beiden Hunde mit braunem Fell und kupierten Ohren. Bei der Hunderasse könnte es sich um zwei Boxer oder Pit Bull Terrier gehandelt haben.

Die Polizei ist auf der Suche nach diesen beiden Hunden, die möglicherweise ebenfalls verletzt sind.

Hinweise werden unter der 0441-7904115 entgegengenommen.

