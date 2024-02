Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Farbschmierereien; Rucksack geraubt; Vorfahrtsmissachtung

Reutlingen (ots)

Farbschmierereien (Zeugenaufruf)

Gebäudewände, Mülltonnen und eine Packstation sind offenbar von Dienstag auf Mittwoch von einem Unbekannten beschmiert worden. Am Mittwochmorgen, gegen 8.40 Uhr, wurden der Polizei rund 30 Graffitis gemeldet, die auf Wände und Gegenstände eines Schulgeländes sowie eines angrenzenden Wohnheims in der Pestalozzistraße gesprüht und gemalt worden waren. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (rd)

Bad Urach (RT): Rucksack geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen, nachdem eine Fußgängerin am Dienstagabend auf einem Waldweg zwischen den Straßen Am Samuelstein und der Breitensteinstraße von zwei Unbekannten angegangen wurde. Die 19-Jährige war gegen 20.20 Uhr zu Fuß auf dem Weg unterwegs, als sie auf einer Bank kurz vor der Breitensteinstraße auf zwei unbekannte Männer traf. Einer der beiden soll die Geschädigte daraufhin mit einem Messer bedroht und ihre Wertsachen gefordert haben. In der Folge entwickelte sich ein Gerangel zwischen den zwei Personen. Unter Zurücklassung ihres Rucksacks gelang der 19-Jähigen die Flucht. Sie erlitt leichte Verletzungen, die ambulant von einer Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Eine nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Der Haupttäter wird als etwa 17 bis 20 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Hose und einer hellen Jacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten und seinem Begleiter geben können oder im Umfeld des Tatorts ein Motorrad oder einen Roller bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Kriminalkommissariat Reutlingen zu melden. (rd)

Wannweil (RT): Vorfahrt missachtet

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Kleinkraftrad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Wannweil erlitten. Kurz nach sieben Uhr fuhr eine 30 Jahre alte Frau mit einem Opel von der Degerschlachter Straße herkommend in den Kreisverkehr mit der Kirchentellinsfurter Straße ein und stieß mit ihrem Wagen dabei mit einem 34-Jährigen auf einem Kleinkraftrad zusammen, der sich bereits im Kreisel befand. Der Mann wurde hierbei verletzt und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 6.000 Euro. (mr)

