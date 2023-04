POL-REK: 230403-4: Kunstrasenplatz beschädigt

Kerpen (ots) - Ermittler suchen Zeugen zur Unfallrekonstruktion Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (31. März) ist ein Radfahrer (52) in Kerpen leicht verletzt worden. Der 52-Jährige zeigte den Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer ohne anzuhalten weitergefahren war, an, nachdem er von einem hilfsbereiten Zeugen zu seiner Arbeitsstelle gebracht worden war. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten im ...

mehr