POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Kaminbrand

Gomadingen (RT): Auto überschlagen

Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Mini One bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der K 6735 zwischen Marbach und Ödenwaldstetten ereignet hat. Der 27-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit seinem Mini auf der Kreisstraße in Richtung Ödenwaldstetten unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei schanzte er über einen Abhang, knallte gegen einen Baumstumpf und überschlug sich in der Folge, bevor er auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Der Mini-Fahrer wurde dabei so in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden musste. Der schwer-, nach derzeitigem Stand aber nicht lebensgefährlich Verletzte wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden. Der Mini, an dem Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 2.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße bis etwa 12.20 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. (cw)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall auf B313

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmorgen auf der B313 am Ortseingang von Nürtingen ereignet. Ein 23-Jähriger befuhr gegen sieben Uhr mit einem VW Transporter die Bundesstraße von Wendlingen herkommend in Richtung Nürtingen. An der Ampelkreuzung mit der Oberensinger Straße fuhr er auf den verkehrsbedingt vor ihm stehenden Seat eines 33-Jährigen auf. Der Seat wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Mercedes eines 24-Jährigen geschoben. Der Mercedes prallte anschließend gegen den ebenfalls davorstehenden Skoda, der von einem 41-Jährigen gelenkt wurde. Der Seat-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. Bis auf den Skoda mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. (rd)

Bodelshausen (TÜ): Kaminbrand

Ein Kaminbrand hat am Donnerstagmittag in der Eberhardstraße die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Kurz vor zwölf Uhr ging bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in dem Wohnhaus ein. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen, 25 Einsatzkräften und einem Drehleiterwagen anrückte, stellte keine offenen Flammen fest. Ein Kaminfeger reinigte das Kaminrohr. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Fußgängerin angefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Tübinger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Rottenburg. Gegen 11.05 Uhr fuhr eine 84-jährige VW-Lenkerin auf der Tübinger Straße in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe des Einkaufsmarktes kam es zur Kollision mit einer 71-jährigen Fußgängerin, die die Fahrbahn auf dem dortigen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Dabei wurde die 71-Jährige so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottenburg unter der Rufnummer 07472/9801-0 zu melden. (fs)

