POL-SE: Nützen - Einbrüche in Schule und Vereinsheim beschäftigen die Kriminalpolizei - Zeugen bitte melden

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (04.10.2023) wurden zwei Einbruchstaten bekannt, die sich beide in der Schulstraße ereigneten. Zunächst wurde bekannt, dass es in der Zeit vom 03.10.2023, 21.00 Uhr, bis zum 04.10.2023, 05.00 Uhr, zu einem Einbruch in das Vereinsheim des TSV Nützen gekommen ist. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten es. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld.

Ganz ähnlich die etwas später angezeigte Tat. Ebenfalls in der Schulstraße drangen unbekannte Täter in die Grundschule ein. Der Tatzeitraum ist jedoch etwas länger gefasst. Die Tat soll von Freitag (29.09.2023), 17.00 Uhr bis Mittwoch (04.10.2023), 06.30 Uhr, erfolgt sein. Auch hier wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Wie so oft ist bei beiden Taten der angerichtete Schaden erheblich höher, als das erlangte Diebesgut.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zu den beiden Fällen aufgenommen und erhofft sich Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat, möge sich bitte unter der Rufnummer 04551-884-0 melden.

