Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruchdiebstahl aus Gewerbebetrieb - Unbekannte Täter erlangen Aluminiumschrott - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (04.10.2023) ist bei der Polizeistation Henstedt-Ulzburg ein Einbruchdiebstahl angezeigt worden. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag (29.09.2023), gegen 15.00 Uhr, bis zur Feststellungszeit am Mittwoch (04.10.2023), gegen 10.00 Uhr, Zugang zu einem Firmengelände im Gewerbegebiet Nord verschafft. Die Schadenshöhe konnte vorerst nicht beziffert werden, da die Menge des entwendeten Metalls nicht bekannt ist.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum unter der Rufnummer 040-52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell