POL-SE: Wedel - Gestürzte Fahrradfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagabend (03.10.2023) ist es in der Schulauer Straße, unweit des Dienstgebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Wedel, zu einem Sturz einer Fahrradfahrerin gekommen. Darauf wurden die Einsatzkräfte gegen 21.50 Uhr auf ihrer Streife von zwei vorbeifahrenden Radfahrern hingewiesen. Die Beamten eilten sofort zum angegebenen Ort, um Hilfe zu leisten. Die Hinweisgeber setzten ihren Weg fort.

Am angegebenen Einsatzort trafen die Beamten dann eine Frau an, die mit ihrem Fahrrad gerade weiterfuhr. Die Fahrweise war derart auffällig, dass die Beamten wegen alkoholbedingter Fahrunfähigkeit die Weiterfahrt untersagten und die fälligen Maßnahmen trafen. Die Frau wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Die beiden Fahrradfahrer, die den Hinweis geliefert hatten sowie weitere Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 04103-5018-0 beim Polizeirevier Wedel zu melden.

