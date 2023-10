Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Mözen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (04.10.2023) ist es in der Zeit von ca. 16.15 Uhr bi 17.45 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Dorfstraße gekommen.

Unbekannte Täter sind in der ungefähr eineinhalbstündigen Abwesenheit der Bewohner gewaltsam in das Haus eingedrungen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck in noch nicht abschließend bezifferter Höhe.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 04101-202-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell