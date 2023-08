Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.08.2023 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Rollerfahrer ohne gültige Versicherung steht unter Drogeneinfluss

Die Beamten der Polizei Eschwege haben heute einen 18-Jährigen aus Sontra mit seinem E-Scooter zur Kontrolle angehalten. Aufgefallen war ihnen der junge Mann gegen 12.25 Uhr, wo er mit besagtem Fahrzeug mit einem grünen und daher abgelaufenen Versicherungskennzeichen auf der Niederhoner Straße stadtauswärts unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest verlief in der Folge dann positiv hinsichtlich der Substanzen THC und Amphetamin. Zudem fanden die Beamten bei ihm eine geringe Menge Cannabis auf und stellten die Substanz entsprechend sicher. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt und er musste sich im Krankenhaus eine Blutprobe unterziehen. Gegen den 18-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs der verbotenen Substanzen. Dazu kommen noch die verkehrsrechtlichen Verstöße, da der Mann mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Polizei Sontra

Hausbewohner kurzzeitig wegen Gasaustritt evakuiert

In der Schulstraße in Sontra ist am Donnerstagmittag bei Bauarbeiten gegen 13.15 Uhr durch einen Baggerfahrer eine Gasleitung beschädigt worden. Daraufhin sind Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie der zuständige Strom-/Gasversorger vor Ort gefahren, um sich eine Bild des Ausmaßes zu machen und ggfs. geeignete Maßnahmen treffen zu können. Die Gasleitung konnte nach nur geringem Gasaustritt unmittelbar durch den Gasversorger wieder provisorisch geschlossen werden, so dass es zu keinem weiteren Gasaustritt kam. Seitens der Feuerwehr wurde dann ein Absperrbereich festgelegt, der durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte von Personen-und Fahrzeugverkehr freigehalten wurde. Die Bewohner der in dem Bereich befindlichen Wohnhäuser, zum Zeitpunkt des Vorfalls 8 Personen, wurden für die Dauer der Arbeiten vorsorglich evakuiert. In der Folge konnte die defekte Gasleitung seitens des Gasversorgers komplett aus dem Versorgungsnetz genommen werden. Nach einer entsprechenden Freimessung konnten die Bewohner gegen 14.20 Uhr wieder in ihre Häuser zurück und die Evakuierung konnte aufgehoben werden. Personen oder Sachgüter kamen nicht zu Schaden. Der Reparaturschaden an der Gasleitung beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5000 Euro. Wegen des Vorfalls ist seitens der Polizei zuständigkeitshalber auch das Amt für Arbeitsschutz in Kenntnis gesetzt worden.

