POL-OS: Ankum: Betäubungsmittel nach Verfolgungsfahrt aufgefunden

Am Samstagabend kam es gegen 23:00 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem der Fahrer eines silbernen Audis die Anhaltesignale der Polizei missachtete. Die Polizisten forderten den Fahrzeugführer an der Straße "Alte Ziegelei" zum Anhalten auf. Anstatt dieser Aufforderung nachzukommen, setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt in Richtung Ueffeln über die Straßen "Am Bergesch" und "Tütingen" fort. Der zivile Funkstreifenwagen konnte im weiteren Verlauf bei günstiger Gelegenheit überholen und erneut Anhaltesignale geben. In Höhe des Kreuzungsbereichs "Tütingen/Fürstenauer Weg" hielt der Audi zunächst hinter dem Streifenwagen an. Als die Polizeibeamten anschließend ausstiegen und sich zum Audi begaben, fuhr dieser plötzlich davon. Die Polizisten folgten dem flüchtigen PKW daraufhin. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich hierbei über die "Westerholter Straße" in Richtung Merzen und anschließend über die B218 ("Hauptstraße") in Richtung Fürstenau. In der Ortschaft Schwagstorf bog der Flüchtige dann nach rechts auf die "Bippener Straße" ab und fuhr in Richtung Bippen davon. Während seiner Flucht schaltete der Audi-Fahrer zeitweise die Fahrzeugbeleuchtung aus. Zudem fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte mehrfach andere Verkehrsteilnehmende trotz unübersichtlichem Streckenverlauf. Beispielsweise überholte er im Kurvenbereich zwischen Merzen und Schwagstorf drei vorausfahrende Autos. Aufgrund der riskanten Fahrweise konnte der Audi-Fahrer nicht mehr eingeholt werden und die Polizei brach die Verfolgungsfahrt ab. Der silberne Audi konnte jedoch am nächsten Tag auf einer Wiese am "Hofdienerweg" (Nebenstraße der L102 zwischen Schwagstorf und Bippen) unverschlossen aufgefunden werden. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie des Nahbereichs konnte Marihuana aufgefunden werden. Im Rahmen erster Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Ankumer. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafverfahren (u.a. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, illegales Kraftfahrzeugrennen) eingeleitet.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder bei der Flucht des Audi-Fahrers gefährdet wurden, unter 05439/9690 melden.

