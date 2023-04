Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Aus bisher ungeklärten Gründen gerieten am Dienstagnachmittag, gegen 18:30 Uhr, ein 36-Jähriger und ein bislang unbekannter Mann in einer Gaststätte in der Heinrich-Lanz-Straße in Streit. Den anwesenden Gästen der Gaststätte gelang es zunächst die Streitenden voneinander zu trennen, woraufhin sich die Auseinandersetzung jedoch vor das Lokal verlagerte. Im Folgenden soll nun ein 34-jähriger Mann, welcher zuvor schlichtend eingeschritten ist, den Kopf des 36-Jährigen gegen einen geparkten VW geschlagen haben, wodurch der 36-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Inwieweit bei der Auseinandersetzung weitere Personen/Beteiligte verletzt wurden, ist noch unbekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. An dem geparkten VW entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro. Das gesicherte Videomaterial wird durch die Ermittler und Ermittlerinnen ausgewertet. Ob es bereits innerhalb der Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, wird derzeit durch die Beamten und Beamtinnen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt ermittelt. Ebenso wird geprüft, inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Beschädigungen am geparkten Pkw und der Auseinandersetzung besteht.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621 / 174-3310, in Verbindung zu setzen.

