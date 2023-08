POL-ESW: Pressebericht 16.08.2023 -2

Polizei Eschwege

Zwei Kennzeichendiebstähle in Schwebda; Polizei sucht Zeugen

In der Wolfbornstraße in Meinhard haben Unbekannte von einem schwarzen Opel Grandland das hintere amtliche Kennzeichen ESW-IS 33 im Wert von 15 Euro geklaut. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 09.00 Uhr, wobei laut Zeugen gegen etwa 23.45 Uhr verdächtige Geräusche auf der Straße wahrgenommen worden waren, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. In unmittelbarer Nachbarschaft kam es zu einem weiteren Vorfall, wonach Unbekannte bei einem schwarzen Mercedes Benz ebenfalls das hintere amtliche Kennzeichen, hier ESW-FO 97 (gleicher Stehlwert), abmontierten und entwendeten. Tatörtlichkeit war in dem Fall die Straße "Am Sportplatz". Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Dienstag 21.00 Uhr und Mittwoch 09.00 Uhr. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Handbremse vergessen anzuziehen; Schaden 1000 Euro

Einen Unfallschaden hat eine 32-jährige Autofahrerin aus Eschwege heute Morgen gegen 08.35 Uhr verursacht, als sie in der Straße "Am Baumesrain" in Richtung Niederhoner Straße fahrend von der Polizei zu einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Vor ihr befand sich eine 23-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw, die ebenfalls zu Kontrollzwecken angehalten worden war. Beide Frauen verließen ihr Fahrzeug, die 32-Jährige sicherte ihr Auto aber nicht genügend gegen ein Wegrollen, so dass der Wagen vorwärts gegen das Auto der 23-Jährigen rollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von je 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag haben Unbekannte in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen ein weißes E-Bike (Pedelec) der Marke Cube (Modell: Stereo Hybrid) von einem Firmenparkplatz geklaut. Das Rad im Wert von 4500 Euro war mittels Faltschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Die Tat geschah zwischen 07.00 Uhr und 16.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

