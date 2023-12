Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in ein Rittergut

Oppurg (ots)

In der Zeit vom 05.12.2023, 22:00 Uhr bis zum 06.12.2023, 06:15 Uhr kam es in der Nähe von Oppurg in einem Rittergut zu einem Einbruch. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und konnten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich stehlen. Im Anschluss konnten die Tathandelnden unentdeckt fliehen. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0318153 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

