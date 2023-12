LPI-SLF: Bedrohung mit Messer

Unterwellenborn (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 16.25 Uhr, befuhr die 35-jährige Fahrerin eines Kleintransporters die Kreisstraße 125 in Richtung Dorfkulm. Hier kam sie aufgrund der vereisten Fahrbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste ...

