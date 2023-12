Polizei Hagen

POL-HA: Vier verletzte im Bus nach Vollbremsung

Hagen (ots)

Am Samstag, 02.12.2023, befuhr gegen 14:10 Uhr ein Linienbus den Sonderfahrstreifen für Busse vom Zentralen Omnibusbahnhof am Graf-von-Galen-Ring in Richtung Wehringhausen. Als die Signalanlage für Busse das Linksabbiegen in die Elberfelder Straße erlaubte, leitete der Busfahrer entsprechend den Abbiegevorgang ein. Hierbei bemerkte er jedoch plötzlich einen schwarzen SUV, der den Graf-von-Galen-Ring ebenfalls in Richtung Wehringhausen befuhr und nun, von hinten kommend, vermutlich bei Rotlicht, zügig in den Kreuzungsbereich einfuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen. Hierdurch kamen im Bus vier Fahrgäste im Alter zwischen 29 und 58 Jahren zu Fall und verletzten sich leicht. Der SUV setzte seine Fahrt in Richtung Wehringhausen fort. Im Rahmen der Fahndung konnte ein verdächtiges Fahrzeug angehalten werden. Ob es sich dabei um den flüchtigen Pkw handelt, wird derzeit ermittelt. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei unter 02331/986-2066 entgegen.

