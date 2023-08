POL-RE: Gladbeck: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter über eine Terrassentür in einen Kindergarten am Philipp-Nicolai-Platz ein. Im Büro im ersten Obergeschoss suchten sie gezielt nach Beute. Mit Tablets, Laptops und einer Geldkassette flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

