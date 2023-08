POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Drei Jugendliche sprachen am Mittwochabend (ca. 20 Uhr) einen 15-jährigen Gelsenkirchener an einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße Höhe Zum Bahnhof an. Zunächst "pöbelten" sie den Jugendlichen an. Im weiteren Verlauf hielten sie ihn an der Kleidung fest und forderten ihn auf seine Taschen zu leeren. Mit dem Mobiltelefon des 15-Jährigen flüchteten die drei Tatverdächtigen. Der 15-Jährige ...

mehr