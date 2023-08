Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Jugendliche rauben Handy - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Drei Jugendliche sprachen am Mittwochabend (ca. 20 Uhr) einen 15-jährigen Gelsenkirchener an einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße Höhe Zum Bahnhof an. Zunächst "pöbelten" sie den Jugendlichen an. Im weiteren Verlauf hielten sie ihn an der Kleidung fest und forderten ihn auf seine Taschen zu leeren.

Mit dem Mobiltelefon des 15-Jährigen flüchteten die drei Tatverdächtigen. Der 15-Jährige blieb unverletzt.

Personenbeschreibungen: alle drei werden auf 16-17 Jahre geschätzt 1. Tatverdächtiger: männlich, 1,85m groß, sprach mutmaßlich in arabischer Sprache, normale Statur, schwarzer Kinnbart, schwarzer Pullover (Nike), helle Kappe, Jeansschlaghose 2. Tatverdächtiger: männlich 1,80 cm, korpulente Statur, Seitenscheitel 3. Tatverdächtiger: männlich, schlanke Figur, Brille

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

