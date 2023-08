Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: E-Scooter und Auto zusammengestoßen

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Lortzingstraße/Söllerstraße sind am Mittwochvormittag eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin und ein Autofahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 15-Jährige aus Gladbeck gegen 10.05 Uhr auf der Söllerstraße unterwegs. An der Kreuzung stieß sie mit einem 54-jährigen Autofahrer aus Gladbeck zusammen, der auf der Lortzingstraße fuhr. Die 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie stand zum Unfallfallzeitpunkt zusammen mit einer 16-Jährigen Bottroperin auf dem E-Scooter, was nicht erlaubt ist. Der entstandene Sachschanden wird auf etwa 5.800 Euro geschätzt.

Weitere Infos zum Thema E-Scooter finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/e-scooter

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell