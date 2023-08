Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter verschafft sich Zugang zur Wohnung - Schmuck gestohlen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannte Mann an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares an der Cimbernstraße.

Der Unbekannte erklärte dem Mann ins Badezimmer zu müssen und gelangte mit diesem Anliegen auch in die Wohnräume. Im Badezimmer drehte er das Wasser auf und öffnete ein Fenster. Anschließend lief er ins Schlafzimmer. Der Senior drehte das Wasser wieder zu und bemerkte, dass der Mann das Schlafzimmer und anschließend die Wohnung wieder verließ.

Erst am Folgetage fiel dem Ehepaar aus, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer fehlt. Daraufhin informierten sie die Polizei.

Personenbeschreibung: männlich, dunkle Hautfarbe, ca. 1,75m groß, dunkel gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell