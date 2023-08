Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle in Waltrop

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, 17.08.2023, um kurz nach Mitternacht, betraten 3 maskierte Männer die Spielhalle an der Dortmunder Straße 119. Die Männer waren mit Macheten und Messern bewaffnet und forderten die 52jährige Angestellte und mehrere männliche Gäste auf, in eine Ecke zu gehen und sich umzudrehen. Einer der Gäste stolperte dabei und fiel zu Boden.

Die Männer öffneten gewaltsam die Kasse und erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe.

Die 3 Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

- männlich - ca. 25 Jahre alt - ca. 180cm - 190 cm groß - schlanke Statur - dunkle Bekleidung / schwarze Jacke o.ä. - mit Mund- Nasen- Bedeckung maskiert - Kapuze - war mit einer Machete bewaffnet

Täter 2

- männlich - ca. 25 Jahre alt - "afrikanische Nationalität" - ca. 170 cm groß - dunkle Kleidung

Täter 3

- männlich - ca. 25 Jahre alt - ca. 180 - 190 cm - schlank - dunkler Sportanzug - bewaffnet mit einem Messer mit längerer Klinge - vermummt mit Mund-Nasen-Bedeckung - hatte eine Kapuze oder ein Cappy auf dem Kopf

Es wurde niemand verletzt.

Die 3 Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Tatortfahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugenaufruf:

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800-2361-111 mit der Polizei Recklinghausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell