Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick

Am Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Skoda Kamiq an der Marktstraße. Das Auto stand hier für etwa eine Stunde. Der Schaden ist an der linke Seite (Fahrerseite) zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

An der Berghäuser Straße kam es am Dienstag, zwischen 05:40 Uhr und 14:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den braunen Nissan Qashqai. Das Auto stand in der Zeit auf einem Firmenparkplatz. An der linken Fahrzeugseite ist der Schaden erkennbar (ca. 2.000 Euro). Am Auto konnte roter Fremdlack festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell