Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Eine 69-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel wollte am Dienstagabend, gegen 18:45 Uhr, in den Kreisverkehr Lange Straße Höhe Recklinghauser Straße einfahren. Dabei stieß sie mit einem 60-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Castroper war bereits im Kreisverkehr unterwegs. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt 1.500 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

