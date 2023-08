Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Frau wird Handtasche geraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Einer 35-jährigen Gladbeckerin wurde am Dienstagvormittag die Handtasche geraubt. Die Tat passierte gegen 11.15 Uhr auf der Bottroper Straße, in der Nähe des Hallenbads. Die 35-Jährige war dort zu Fuß unterwegs als plötzlich an ihrer Handtasche gerissen wurde. Die Frau wehrte sich, stürzte dann aber und der Täter konnte mit der Handtasche weglaufen. Er war in Begleitung einer Frau, die offenbar auf den Mann einredete. Was gesagt wurde, konnte die 35-Jährige nicht verstehen - sie sprachen kein Deutsch. Die Gladbeckerin wurde bei dem Raub leicht verletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, bekleidet mit einem blauen Pullover. Seine Begleitung wurde als ebenfalls etwa 20 Jahre alt beschrieben. Sie hatte lange, zum Zopf gebundene Haare. Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen, seine Begleitung oder den Raub selbst machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

