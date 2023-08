Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auto auf Heyerhoffstraße beschädigt - und weggefahren

Recklinghausen (ots)

Auf der Heyerhoffstraße in Marl hat es eine Unfallflucht gegeben. Dort wurde zwischen Sonntag- und Montagnachmittag ein blauer Citroen C3 angefahren und beschädigt. Am Kotflügel sowie am Stoßfänger vorne links sind deutliche Schäden erkennbar. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Hinweis: In der Ursprungsmeldung wurde versehentlich "Herten" als Unfallörtlichkeit angegeben. Die Unfallflucht geschah in Marl. Demnach ist auch das Verkehrskommissariat in Gladbeck zuständig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell