POL-RE: Recklinghausen: Nach Unfall - zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Einer 35-jährigen Gladbeckerin wurde am Dienstagvormittag die Handtasche geraubt. Die Tat passierte gegen 11.15 Uhr auf der Bottroper Straße, in der Nähe des Hallenbads. Die 35-Jährige war dort zu Fuß unterwegs als plötzlich an ihrer Handtasche gerissen wurde. Die Frau wehrte sich, stürzte dann aber und der Täter konnte mit der Handtasche ...

mehr