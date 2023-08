POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Eine 69-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel wollte am Dienstagabend, gegen 18:45 Uhr, in den Kreisverkehr Lange Straße Höhe Recklinghauser Straße einfahren. Dabei stieß sie mit einem 60-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Castroper war bereits im Kreisverkehr unterwegs. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen ...

