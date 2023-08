POL-RE: Marl: Daten abgefischt und Geld erbeutet - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Oer-Erkenschwick Am Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Skoda Kamiq an der Marktstraße. Das Auto stand hier für etwa eine Stunde. Der Schaden ist an der linke Seite (Fahrerseite) zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. ...

mehr