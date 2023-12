Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Hagen (ots)

Am 01.12.2023 gegen 16:45h wurde in der Hochstraße ein minderjähriger E-Scooter Fahrer kontrolliert, weil an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug tatsächlich nicht versichert war. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt.

