Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfall im Kreisverkehr

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfall im Kreisverkehr

Am Dienstagmorgen hat es in Wittmund einen Unfall gegeben. Eine 79-jährige Opel-Fahrerin übersah gegen 8.30 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Carolinsieler Straße eine vorfahrtsberechtigte 21-jährige VW-Fahrerin. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht verhindern. An beiden Autos entstand ein Schaden, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell