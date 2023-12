Polizei Hagen

POL-HA: Platzwunde nach Schlägerei

Hagen (ots)

Am Samstag, 02.12.2023, kam es gegen 03:15 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz, in Höhe des Taxi-Stands zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die dann in eine Schlägerei mündete. Dabei wurden ein 40-jähriger und ein 60-jähriger Mann von einer 6-7 köpfigen Personengruppe im Alter von ca. 17-18 Jahren angegriffen. Die Personen sollen bei der Tat auch einen Elektroschocker eingesetzt haben. Der 40-jährige fiel hierbei zu Boden und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Er wurde einem Hagener Krankenhaus zugeführt. Der andere Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen liefen anschließend in Richtung Kampstraße davon. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02331/986-2066 entgegen.

