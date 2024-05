POL-WI-KvD: Raub+++Geschlagen und Gedroht+++Brennende Mülltonnen+++Exhibitionist+++Streit eskaliert+++"Falsche Schlange" eingefangen+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Raub im Schlosspark,

Wiesbaden, Äppelallee, Schlosspark Biebrich, Freitag, 10.05.2024, 14:10 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag wurde ein 24-jähriger Wiesbadener von einer bislang unbekannten Anzahl an Tätern beraubt.

Der Geschädigte gab gegenüber der informierten Polizei an, dass er sich zu Fuß im Schlosspark in Richtung des Ausganges zur Äppelallee, zwischen der Mosburg und der Äppelallee, befunden habe und er von einer unbekannten Person angesprochen wurde. Als der 24-jährige sich daraufhin der Person zuwandte, sei er unmittelbar mit Pfefferspray angegriffen worden. Ihm seien dann zwei mitgeführte Taschen mit Elektronikartikeln entwendet worden. Der oder die Täter flüchteten dann unerkannt.

Der Wiesbadener konnte keine Angaben zur Anzahl der Täter machen. Er mutmaßte, dass es sich um drei Personen gehandelt haben könnte. Zur Beschreibung des Haupttäters konnte er lediglich sagen, dass die Person eine dunkle Hautfarbe hatte.

Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

2. Grundlos geschlagen und bedroht,

Wiesbaden, Friedrichstraße,

Freitag, 10.05.2024, 23:55 Uhr

(js) Am späten Freitagabend, kurz vor Mitternacht, wurde ein 18-jähriger Wiesbadener grundlos von einer männlichen Person angegriffen und geschlagen.

Der 18-jährige befand sich an der Bushaltestelle "Kirchgasse" in der Friedrichstraße, als zwei männliche Personen auf ihn zukamen und eine der Personen grundlos auf ihn eingeschlagen habe. Dies bekamen zwei in der Nähe befindliche 20- und 23-jährige Männer mit und wollten schlichtend eingreifen. Der Täter ging nun auf die beiden Männer los, bedrohte diese mit einem kleinen Messer und fragte, ob "sie auch Stress wollen". Der Begleiter des Täters konnte diesen dann beruhigen, sodass sie in Richtung Dernsches Gelände weggingen. Der 18-jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch erstversorgt werden.

Der Täter konnte als 25-30 Jahre, etwa 1,80 m groß und von kräftiger Statur beschrieben werden. Er habe eine südländische Erscheinung gehabt und sei mit einem weißen Trainingsanzug mit blauen Streifen bekleidet gewesen.

Sein Begleiter sei ca. 25 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, von schmaler Statur, mit schwarzem Bart und zum Zopf gebundenen Haaren gewesen.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der 0611/345-2140.

3. Brennende Mülltonnen,

Mainz-Kastel, Steinern Straße/Im Sampel, Samstag, 11.05.2024, 02:40 Uhr

(am) Zwei brennende Mülltonnen beschäftigten in der Samstagnacht die Polizei und Feuerwehr in Mainz-Kastel.

Gegen 02:40 Uhr wurden durch Anwohner in der Steinern Straße zwei brennende Großraummülltonnen gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand eine Mülltonne bereits im Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf die danebenstehende Mülltonne über. Durch die Feuerwehr wurden die Mülltonnen gelöscht. E

s entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Es ist zu vermuten, dass die Mülltonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Mann entblößt sich,

Wiesbaden, Schöne Aussicht,

Freitag, 10.05.2024, 10:25 Uhr

(js) Am Freitagvormittag wurde die Polizei über einen Exhibitionisten in einer Parkanlage an der Straße Schöne Aussicht informiert.

Gegen kurz vor halb Elf war eine 47-jährige Frau mit ihrem Hund spazieren und bemerkte eine männliche Person in der Parkanlage, welcher auf einer dortigen Parkbank saß. Die Person habe sich entkleidet und an ihrem Geschlechtsteil manipuliert. Der Mann entfernte sich dann von der Parkanlage in Richtung Geisbergstraße.

Er konnte als ca. 30 Jahre, 1,75 m - 1,80 m groß, von schlanker Statur, mit dunklen Haaren in Form einer Halbglatze beschrieben werden. Der Mann sei mit einer blauen Short sowie einem blauen T-.Shirt bekleidet gewesen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

5. Erst angesprochen, dann geschlagen,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Lili,

Samstag, 11.05.2024, 17:55 Uhr

(js) Am frühen Samstagabend kam es auf dem Dach des Einkaufszentrum Lili zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen und zwei bislang unbekannten Tätern.

Das Pärchen, ein 33-jähriger Wiesbadener sowie 27-jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, befanden sich auf dem Dach des Lili, wo sie von zwei männlichen Personen angesprochen wurden. Aus dem daraus resultierenden Gespräch entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf die Unbekannten gemeinsam auf die Geschädigten einschlugen und traten. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter. Die Geschädigten verzichteten auf eine medizinische Erstversorgung.

Beide Täter wurden als ca. 16 - 20 Jahre und etwa 1,70 m groß beschrieben. Die erste Person sein komplett schwarz bekleidet gewesen und habe schwarze Haare gehabt. Die zweite Person trug einen weißen Trainingsanzug mit schwarzen Querstreifen im Brustbereich, eine beigefarbene Kappe sowie schwarze Schuhe.

Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

6. Mögliche Schlägerei / Sachbeschädigung an Pkw,

Wiesbaden, Luisenplatz,

Sonntag, 12.05.2024, 00:40 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass sich auf dem Luisenplatz mehrere Personen streiten und womöglich auch schlagen würden.

Mehrere Zeugen teilten gegen 00:40 Uhr mit, dass sich vier bis fünf Männer auf dem Luisenplatz nahe der Rheinstraße lautstark streiten und eventuell auch mit einem Holzstock traktieren würden. Nachdem mehrere Polizeistreifen dorthin entsandt wurden, konnten keine streitenden Personen mehr angetroffen werden. Nach Angaben von Passanten seien diese aufgrund der herannahenden Polizei in Richtung Moritzstraße geflüchtet. Eine der Personen habe einen Holzstock mitgeführt und auf diverse Gegenstände, u.a. einen geparkten Pkw eingeschlagen, welcher hierdurch beschädigt wurde. Die Person wurde als männlich, ca. 1,75 m groß mit schwarzen lockigen Haaren beschrieben. Er trug ein schwarzes Oberteil, eine Jeans und Sportschuhe und hatte ein Pflaster im Halsbereich.

An dem Pkw, einem grauen Nissan Note, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, welche zur möglichen Auseinandersetzung und zu den Personen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

7. Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen,

Sonntag, 12.05.2024, 00:20 Uhr

(js) Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:20 Uhr, wurde eine Personenkontrolle in den Reisinger Anlagen durch Polizeikräfte durchgeführt. Eine Person leistete in diesem Zusammenhang Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Nachdem dem späteren Beschuldigten, einem 19-jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, der Grund der Personenkontrolle eröffnet wurde, kam er den mehrfachen Aufforderungen der Polizei zunächst nur widerwillig nach und verhielt sich durchweg unkooperativ. Der erheblich alkoholisierte 19-jährige lehnte es auch ab, im Rahmen seiner Kontrolle seine Bierdose aus der Hand zu nehmen, wozu er ebenfalls mehrfach aufgefordert wurde. Da dies nicht erfolgte, sollte diese ihm abgenommen und zur Seite gestellt werden. Hierbei schlug er nach einem Beamten, verfehlte diesen jedoch. Der Mann konnte überwältigt und festgenommen werden.

Er wurde für die aus seinem Verhalten resultierenden weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier verbracht. Auch hier war die Person weiterhin sehr aggressiv und wurde nach den Maßnahmen auf dem Revier zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht.

8. "Falsche Schlange" löst Polizeieinsatz aus,

Wiesbaden, Hochheimer Straße,

Sonntag, 12.05.2024, 05:35 Uhr

(jul) Eine "falsche Schlange" hat am frühen Sonntagmorgen einen Polizeieinsatz in Mainz-Kostheim ausgelöst.

Gegen 05:35 Uhr staunte der 25-jährige Mitteiler nicht schlecht, als er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim eine ca. 150 cm lange Würgeschlange wahrnahm. Der Mitteiler teilte verängstigt über Notruf diese Wahrnehmung mit und fügte hinzu, dass dieses Wirbeltier ihn mit riesengroßen Augen angestarrt habe.

Durch die heraneilenden Einsatzkräfte konnten die Wahrnehmungen des Mitteilers zunächst bestätigt werden, jedoch entpuppte sich dieses Ungetüm schnell als Plüschtier, welches aufgrund der Dämmerung jedoch zunächst als lebend erscheinen konnte.

Das große Würgetier konnte umgehend eingefangen und sicher verwahrt werden.

Für die Bevölkerung ging zu keiner Zeit eine Gefahr aus.

