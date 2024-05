Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Überfall - Zeugen gesucht; Walsrode: Brand der Wagenremise - Hinweis auf Jugendliche

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.05.2024 Nr. 2

10.05.2024 / Überfall - Zeugen gesucht

Bad Fallingbostel: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überfall, der sich bereits in der Nacht von Donnerstag, 18.04.24 auf Freitag, 19.04.24, gegen 00.15 Uhr ereignet haben soll. Demnach wurde ein 81jähriger Mann von zwei Unbekannten auf eine Grünfläche zwischen zwei Mehrfamilienhäusern an der Heidmarkstraße gezerrt und anschließend beraubt. Die Täter entwendeten Geld, Schmuck und ein Mobiltelefon. Außerdem besteht der Verdacht, dass sie mit dem ebenfalls entwendeten Schlüssel des Opfers, dessen Wohnung betreten und durchsucht haben. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

10.05 / Brand der Wagenremise - Hinweis auf Jugendliche

Walsrode: In der Nacht von Freitag, 03.05.2024 auf Samstag, 04.05.2024 geriet eine reetgedeckte Scheune (Wagenremise) auf einem Museumsgelände in der Hermann-Löns-Straße in Brand. Der Brand wurde um 03:48 Uhr durch einen Zeugen gemeldet (wir berichteten). Mittlerweile gab es einen Hinweis, wonach in der Brandnacht oder am Abend des 03.05.24 Jugendliche in der Nähe der reetgedeckten Wagenremise Feuerwerk gezündet hätten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder zum Geschehen geben können, sich beim Zentralen Kriminaldienst unter 05191/93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell