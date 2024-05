Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Technischer Defekt ursächlich für Brand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.05.2024 Nr. 1

07.05.2024 / Technischer Defekt ursächlich für Brand

Munster: Am Dienstag, gegen 11.30 Uhr geriet an einem Stallgebäude in Kohlenbissen die Technik einer Photovoltaikanlage in Brand. Es entstand leichter Rußschaden an der hölzernen Überdachung. Bei dem Brand erlitt ein 55-Jähriger eine leichte Rauchgasvergiftung und kam zur Überprüfung in ein Krankenhaus. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt.

